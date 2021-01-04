Yeni Malatyaspor - Sivasspor canlı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Sezona iyi başlayan ancak Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor Sivasspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ev sahibi takımda cezası biten Adem Büyük karşılaşmada forma giyebilecek. Son maçında sahasında Denizlispor ile berabere kalan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 18. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içi sol çizgiden Robin Yalçın'ın ortasına arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Erdoğan Yeşilyurt takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 25. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Issam Chebake'nin ortasına Moryke Fofana, şık bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 32. dakikada Sivasspor, sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda oyuna çabuk başladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında altı pas üzerinden kafa vuruşunu yapan Max Gradel, Sivasspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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Yeni Malatyaspor - Sivasspor ilk 11'ler..

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Bülent, Jetmir, Adem Büyük

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Ligde oynadığı 15 maçta 5’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.