Yeni Malatyaspor - Sivasspor (CANLI)

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini ilk 4-0 yenen Süper Lig'in lideri Sivasspor bu maçın rövanşında bu kez rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sivasspor bu avantajı kullanarak turu geçen taraf olmak istiyor.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan müsabaka saat 14.00’te başladı. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone

İki takım arasında Sivas’ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor’un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’da yarı final oynamıştı.

Sivasspor’un Yeni Malatyaspor maçı kadrosu!

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Arouna Kone."