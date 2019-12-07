Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından biri bugün Malatya’da oynanıyor. Lider Sivasspor kazanıp müthiş serisini devam ettirmek amacında. Malatyaspor ise 4 haftalık 3 puan hasretine son verip yeniden zirve yarışına girmeyi hedefliyor. İki taraf da tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Ligde 5, Türkiye Kupası’nda son 2 maçını kazanan Yiğidolar, çok formda. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın en büyük sıkıntısı Yatabare’nin cezalı olması. Onun yokluğunda Kone’nin 11’de olması bekleniyor. Malatyaspor ise tam kadro. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da cezası sona erdi. Başarılı hoca uzun bir aradan sonra bugün kulübedeki yerini alacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu!

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, Jahovic

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Sivasspor'dan geldi. Ceza sahası dışında Fernando vurdu top kalecide kaldı

5.dakikada Yeni Maltyaspor etkili geldi. Adis Jahovic'in şutunda kaleci Samassa iki hamlede topu kontrol etti.

18.dakikada sağ çaprazdan Mert Hakan Yandaş vuruşunu yaptı top kalecide kaldı.

22.dakikada Yeni Malatyaspor etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan Töre getirdi yerden pasını alan Jahovic vuruşunu yaptı ama top farklı biçimde auta gitti.

GOL! 26.dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Hakan Arslan topu filelere gönderdi.

29.dakikada Yeni Malatyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Guilherme çok uygun durumda vurdu ancak top üstten auta gitti.

GOL! 30.dakikada Sivasspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahası içinde uygun durumda topu önünde bulan Mert Hakan Yandaş topu filelere gönderdi.

GOL! 37.dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Guilherme dokundu ve golü attı.

40.dakikada Guilherme ceza sahası dışından sert vurdu top savunmadan döndü seken topa bir kez daha vurdu bu kez şutu yandan auta gitti.

41.dakikada Sivasspor etkili geldi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan vuruşunu yaptı ama kaleci Farnolle topu çıkarmayı başardı.

44.dakikada Yeni Malatyaspor beraberliğe yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Jahovic kalecinin üstünden aşırttı ancak top dışarı gitti.

İlk yarıyı Sivasspor 2-1 önde kapattı.

50.dakikada Sivasspor takımından Hakan Arslan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

51.dakikada Sivasspor takımından Fatih Aksoy hakemden sarı kart gördü.

GOL! 54.dakikada Sivasspor 3-1 öne geçti. Direkten dönen topu önünde bulan Emre Kılınç iyi bir vuruşla topu filelere gönderdi.

62.dakikada Yeni Malatyaspor takımında Chebake itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü.

65.dakikada Sivasspor etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mert Hakan kaleciyi geçip çizgiden çevirdi ancak top auta gitti.

78.dakikada Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt itirazları sonucu sarı kart gördü.

MAÇ SONUCU Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.







