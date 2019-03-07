Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Ligde geride kalan 24 haftada 34 puan toplayan ve haftaya 6. sırada giren Malatya temsilcisi, 31 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor’a konuk olacak.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Göztepe’yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 6 maça çıkan galibiyet hasretini ise zorlu deplasmanda sona erdirmek istiyor.

Son iki haftadır karşılaşmalara sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle eksik çıkan sarı-siyahlılarda bu maçta da defans oyuncusu Mina ile kanat oyuncusu Bifouma forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara çıkan forvet oyuncuları Aboubakar Kamara, Ömer Şişmanoğlu ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda formaya giyebilecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya’da yapılan maç, 4-4 berabere kalmıştı.



