Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor’dan Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 12:22
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Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş’tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıb Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı. 

Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıb’ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın’ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi. 

Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi. 

İHA

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