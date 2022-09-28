Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar Sakaryaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. 1 maçlık kart cezasını tamamlayan forvet oyuncusu Haqi Osman, Teknik Direktör Cihat Arslan’ın şans vermesi halinde Sakaryaspor maçında sahada olacak.

Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken Sakarya maçında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Spor Toto 1.Ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Sakaryaspor maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.