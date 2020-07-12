Yeni Malatyaspor sahasında 'Dört büyükleri' zorluyor

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Süper Lig’de büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, "Dört büyüklere" karşı iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig’de ilk kez mücadele ettiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor’u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ise mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe’yi 1-0, Galatasaray’ı 2-0, Trabzonspor’u 5-0 yenerken, Beşiktaş’a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar, bu sezon ise Galatasaray (1-1) ve Fenerbahçe maçlarından (0-0) beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor’a 3-1 yenildi.

Malatya ekibi, yarın konuk edeceği Beşiktaş karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor’un iç sahada "Dört büyükler"e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç

2017-2018

Trabzonspor 1-0

Beşiktaş 0-0

Galatasaray 2-1

Fenerbahçe 0-2

2018-2019

Fenerbahçe 1-0

Galatasaray 2-0

Trabzonspor 5-0

Beşiktaş 1-2

2019-2020

Galatasaray 1-1

Fenerbahçe 0-0

Trabzonspor 1-3