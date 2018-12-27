Trabzonspor ile yollarını ayıran stoper Mustafa Akbaş Yeni Malatyaspor'a tranfser oluyor. Sadık Çiftpınar'ı büyük kulüplere satmaya hazırlanan Sarı-Siyahlılar 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştı.

Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüştüğünü açıklamıştı.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Yeni Malatyaspor Sadık'ın alternatifini şimdiden buldu. Sarı-Siyahlılar Trabzonspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki stoper Mustafa Akbaş ile prensipte anlaştı.

Kısa süre önce sözleşmesi fesh edilen Mustafa Akbaş'ın başka teklifler olmasına rağmen Yeni Malatyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Mustafa Akbaş ile ilgilenen kulüpler arasında Akhisarspor da vardı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr







