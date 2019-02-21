Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın ardından Rize'ye hareket eden Malatya ekibinde, Murat Akça, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Aboubakar Kamara, Thievy Bifouma ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer alamadı.

Yeni Malatyaspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ertaç Özbir, Fabien Farnolle, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Arturo Mina, Sincere Seth, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Danijel Aleksic, Guilherme, Michael Pereira, Barış Alıcı, Eren Tozlu, İkbal İpek, Şeref Can Büyük.

AA