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Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i sağlık kontrolünden geçirdi

Yeni Malatyaspor’un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi.

22 Haziran 2021, Salı 18:31 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i sağlık kontrolünden geçirdi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Aabid’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Rayane Aabid’in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle taramasının tamamlandığı kaydedildi.

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