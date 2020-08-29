Yeni Malatyaspor Perulu Cueva ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı formasını da giyen Christian Gueva ile anlaşmaya vardı. Santos'dan transfer edilen Cueva, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanan başarılı orta sahanın daha sonra takımının kampına katılmak için Bolu'ya hareket etti. Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Peru Milli Takımında da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)