MENÜ

Yeni Malatyaspor-Pendikspor maç sonucu: 0-3

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Pendikspor, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

18 Kasım 2022, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
- A +
Yeni Malatyaspor-Pendikspor maç sonucu: 0-3

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Pendikspor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

9. dakikada Barış Başdaş (k.k), 30. dakikada Thuram ve 90. dakikada Leandro Kappel'in attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Pendikspor, 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Geçtiğimiz hafta Bodrumspor'u evinde 3-0'la geçmesinin ardından Malatya deplasmanında da rahat bir galibiyet alan Osman Özköylü'nün öğrencileri, 24 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Resim

Bu sezon evinde hiç kazanamayan, son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Hasan Özer yönetimindeki Malatya ekibi, 10 puanla 17. basamakta kaldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...