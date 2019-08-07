Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesi kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek, 3'üncü ön eleme turunda oynamaya hak kazandı. Kurada sarı-siyahlılar, Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşti.

İlk maçta Partizan'a konuk olacak Malatya temsilcisi, taktik çalışarak idmanlarını tamamladı. Karşılaşma yarın TSİ 22.00'de Partizan Stadı'nda oynanacak. Maçın rövanşı ise 15 Ağustos'ta Malatya'da.

MUHTEMEL KADROLAR

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 2 Ağustos'ta UEFA'ya bildirmişti. Yarınki maçta Yeni Malatyaspor'un muhtemel kadrosunda; Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana ve Jahovic bulunuyor.

Sırbistan temsilcisi Partizan'ın muhtemel kadrosu ise şöyle: Vladimir Stojkovic, Starhinja Pavlovic, Sasa Zdjelar, Bojan Ostojic, Slobodan Urosevic, Nemanja Miletic, Aleksandar Lutovac, Aleksandar Scekic, Seydouba Soumah, Ognjen Ozegovic, Filip Stevanovic.



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