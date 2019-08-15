Yeni Malatyaspor-Partizan (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında Avrupa Ligi için son tura kalmayı hedefliyor. Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarının yüzünü güldürmek için sahada olacak. Saat 20.00’de başlayan ve TRT Spor’dan canlı yayınlanan müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI...

Yeni Malatyaspor, 7. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimizin tur için yemeden 1 gol daha atması lazım!

Sakatlanan Chebake, 10. dakikada yerini Buğra Çağıran'a bıraktı.

Yeni Malatyaspor, 20. dakikada tehlikeli geldi. Gökhan Töre, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahasına doğru göndermeye çalıştı. Top Sırp ekibinin savunmasından geri dönerken, elle oynama bekleyen Malatyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. Maçın İngiliz hakemi oyunu devam ettirdi.

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Yeni Malatyaspor nasıl tur atlar?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor’un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmaya gidecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan’ı Play- Off turuna taşıyacak.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan; Chaaleli, Murat Yıldırım, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Tosic, Soumah, Sadiq