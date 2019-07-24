Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Maçın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da. Mücadela Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, sarı-siyahlıları tarihinin ilk Avrupa sınavından önce yalnız bırakmadı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, karşılaşma öncesinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu.

Muhtemel kadrolar...

Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti. Yarınki maçta Yeni Malatyaspor'un muhtemel kadrosunda; kalede Farnolle, savunmada İssam, Mina, Hadebe ve Erkan Kaş; ön liberoda Murat Yıldırım ve Donald; orta sahanın önünde Guilherme, Fofana, Gökhan Töre ve Jahovic bulunuyor.

Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'nın muhtemel kadrosu ise şöyle: Nejc Vidmar, Frank Bagnack, Stefan Savic, Tomislav Tomic, Asmir Suljic, Mario Jurcevic, Rok Kidric, Ante Vukušic, Eric Boakye, Denis Šme ve Marko Putincanin.