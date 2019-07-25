Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana (CANLI)

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı ağırlıyor. Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sarı- Kırmızılılar, Süper Ligi 5’inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Bu durum da Malatya’da büyük heyecan yarattı. Mücadele A SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI





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İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Nuri Fatih Aydın, Bifouma, Fofana, Jahovic .

Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic

Tüm planlar galibiyet için

Temsilcimiz sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor. 1 Ağustos’ta oynanacak rövanş maçına iddialı gitmeyi planlayan Doğu temsilcisi’nde tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da Malatya kariyerine Avrupa’da alacakları galibiyetle başlamak istiyor.

Kadrosunu güçlendirdi

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ve ligde iddialı olabilmek adına kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi. Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesinde Morkye Fofana, Gökhan Töre ve Adis Jahovic’i transfer etti ve özellikle hücum bölgesini oldukça kuvvetlendirdi.