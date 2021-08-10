Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattı. Sarı Kırmızılı ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Mustafa Eskihellaç’a ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarı dolu maçlar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta görev alan Mustafa, 2 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.