Ligde 21. haftanın açılış maçında, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile çıkışa geçmek isteyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ev sahibi takım Kemal Özdeş yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü ise alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda...

Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor bir maç eksilğiyle 10. sırada bulunuyor. 19 maçta 6, galibiyet 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar.

Ankaragücü ise 17. sırada yer alıyor. 20 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 14 puan toplayabildiler.