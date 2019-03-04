Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir maçında VAR bozuldu

Alınan bilgiye göre Malatya’da oynanan maçın başlama düdüğü öncesi VAR’da sorun oluştu ve hakem Fırat Aydınus müsabakayı yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmeyle başlattı. Aydınus daha sonra iki takım kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. E.Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve M.Başakşehir takımı kaptanı Emre Belezoğlu’na VAR’da sorun oluştuğunu ve VAR hakemleriyle iletişime geçemediğini söyleyen Fırat Aydınus, iki kaptanın onayını da alınca maçı başlattı.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise müsabakanın 4. hakemi Hakan Ceylan E.Yeni Malatyaspor takımının yedek kulübesine giderek VAR’da yaşanan sorunun çözüldüğünü iletti.