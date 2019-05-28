Yeni Malatyaspor, ligi hedefinin üzerinde bitirdi

Kurulduktan 31 yıl sonra Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, iyi başlangıç yaptığı sezonu 5. sırada tamamlamayı başardı. Sezona teknik direktör Erol Bulut ile başlayan Malatya ekibi, ligin ilk yarısında üstün performans sergiledi. Malatya ekibi, deplasmanda 3-1’lik Göztepe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını 27 puan hedefinin üzerinde tamamladı. Sarı-siyahlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı. Malatya ekibi sezonun ilk yarısını 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Performansıyla tüm otoriteleri şaşırtan sarı-siyahlılar, ilk yarıda yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettirdi.

İkinci yarı 18 puan topladı

Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise aynı performansı gösteremedi. Ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, ikinci yarıda 18 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde ise daha iyi bir performans gösterdi. Sarı-siyahlı ekip, sezonun tamamında deplasmanlarda 16 puan toplarken, iç sahada 31 puanı cebine koydu. Yeni Malatyaspor, bu sezon 47 gol atarken kalesinde 46 gol gördü.

Kupada yarı finale kadar yükseldi

Sarı-siyahlı takım bu sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kadar yükseldi. Kupaya 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, karşılaştığı Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Göztepe’yi eleyerek yarı finale kalmayı başardı. Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rövanş maçında ise rakibine 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor’da son 5 hafta öncesi teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Ligin 30. haftası öncesinde teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçta art arda Kasımpaşa’yı 2-1, Akhisarspor’u 2-0, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u ise 3-1 mağlup etti. Ravcı yönetimindeki sarı-siyahlılar, Antalyaspor’a 3-0, son haftada ise Bursaspor’a 2-1 yenildi.

Malatya ekibi, Ali Ravcı idaresinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek

Spor Toto Süper Lig’in 5’incisi olan Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı lig şampiyonu Galatasaray’ın almasıyla, elde ettiği beşincilikle UEFA Avrupa Ligi’ne gitme hakkı kazandı. Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi’ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak.

"Avrupa’ya gitmek farklı bir heyecan olacak"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig’de başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Hedeflerini ligin başında 6. sıra olarak belirlediklerini anımsatan Gündüz, kötü dönemler geçirseler de bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve ligi 5. sırada tamamlayarak hedefin üzerine çıktıklarını ifade etti. Gündüz, lige renk kattıklarını belirterek, başarılarının süreceğini kaydetti.

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliği yaşadıklarını ve Erol Bulut ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Gündüz, "Ali Ravcı’nın gelişiyle 5 maçtan 3 galibiyet çıkardık ve bugün Avrupa kupalarındayız. 5 yıllık bir süreçte Adil Gevrek ve yönetiminde olan arkadaşlarımız bu takımı 3. Lig’den alıp Süper Lig’e çıkardı ve ikinci yılında Avrupa’ya gitmeyi başardı. Avrupa kupalarına gitmek yeni ve farklı bir heyecan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünlere gelmelerinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Süper Lig’de ikinci sezonumuz olmasına rağmen başarılı bir sezon geçirdik. Özellikle sezonun ikinci yarısı yaşadığımız olumsuzluklara rağmen ligi büyük bir başarıyla bitirdik. UEFA Avrupa Ligi’ne katılacağız. Bunun tabii ki zorlukları var. Kadromuzu iyi kurmamız lazım. Avrupa kupası farklı bir kulvar, farklı bir heyecan. Beklenti elbette var ancak Avrupa’da tecrübe edinmek çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz yönetim olarak Avrupa kupasına hazırız. Artık az konuşup fazla iş yapmamız lazım. Taraftar da daha çok takımını desteklemeli."