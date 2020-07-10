Yeni Malatyaspor, ligde kalma umutlarını artırmanın mutluluğunu yaşıyor
Süper Lig’in 31. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor, hem uzun bir aradan sonra dış sahada galibiyet almanın hem de ligde kalma umutlarını artırmanın mutluluğunu yaşıyor.
Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış sahada kazanamama serisini 31. haftada Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenerek noktaladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 32 puanı bulunuyor.
Dış sahada 16 puan
Malatya ekibi, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 16 maçta 16 puan topladı.
Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 26 gol gördü.
Sarı-siyahlıların bu sezon dış sahadaki 16 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
Hafta Rakip Sonuç
2. Trabzonspor 2-1
4. MKE Ankaragücü 0-4
6. Antalyaspor 3-0
8. İttifak Holding Konyaspor 0-2
10. Kasımpaşa 2-2
11. Göztepe 1-1
13. Gençlerbirliği 3-3
15. Beşiktaş 0-2
17. Gaziantep Futbol Kulübü 1-1
18. Medipol Başakşehir 4-1
20. Aytemiz Alanyaspor 2-1
22. Galatasaray 1-0
24. Yukatel Denizlispor 2-0
26. Hes Kablo Kayserispor 2-1
29. Fenerbahçe 3-2
31. Demir Grup Sivasspor 0-1
AA