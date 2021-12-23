Yeni Malatyaspor ligde 7 maçtır kazanamıyor

Yeni Malatyaspor, bugün kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.25 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Yeni Malatyaspor evinde maç başına 0.78 puan alırken Kayserispor deplasmanda 0.56 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Malatyaspor, son maçta Rizespor 'a 1-0 mağlup oldu. Sumudica'nın kenardaki tavrı, Malatya'daki macerasının sona erdiğinin açık bir işaretiydi. Sonlara doğru, takımı fiziksel olarak düştüğü gözlenirken taze kana ihtiyaç duyuldu. Ancak teknik direktör beş değişiklikten sadece birini kullandı. Oyuncularını olduğu kadar izleyicileri de şaşırttı. Kayserispor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak Yeni Malatyaspor'un derin savunma ile hızlı atak yapmaları bekleniyor.

Kayserispor son maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Hikmet Karaman'ın takımı bir puanla oldukça mutluydu. Hikmet hocanın elinde çok derin bir kadro yok, bu nedenle takımının ara sıra çok düşük tempoda oynamasını istemesi anlaşılabilir bir durum. Gaziantep FK'de o fikstürlerden biriydi ve Yeni Malatyaspor bir başkası olacağa benziyor.

Oran analizi

Yeni Malatyaspor için rakiplerine 2.95 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi.

Yeni Malatyaspor için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.31 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt biterken ikinci yarı beraberliğe 2.26 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbiri berabere bitmedi.