Yeni Malatyaspor kötü seriyi tekrarladı

Süper Lig 'in 25. haftasında Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın gollerini Yeni Malatyaspor adına Kenan Özer atarken, Sivasspor'un gollerini Kayode ve Faycal Fajr kaydetti.
Süper Lig’de sahasında oynadığı son üç maçı 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Sivasspor, Süper Lig tarihindeki aynı skorla en uzun beraberlik serisine son verdi.
Süper Lig’de oynadığı son 7 deplasman maçında 1 beraberlik 6 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a 2-1 kaybederek Süper Lig'deki en uzun galibiyet hasretini tekrarlamış oldu.
Karşılaşma sonrasında Sivasspor puanını 34'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor ise 16 puanda kaldı.