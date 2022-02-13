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Yeni Malatyaspor kötü seriyi tekrarladı

Adem Büyük yönetimindeki ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Sivasspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetin ardından Yeni Mlatyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

13 Şubat 2022, Pazar 19:25 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor kötü seriyi tekrarladı

Süper Lig 'in 25. haftasında Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın gollerini Yeni Malatyaspor adına Kenan Özer atarken, Sivasspor'un gollerini Kayode ve Faycal Fajr kaydetti.

Süper Lig’de sahasında oynadığı son üç maçı 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Sivasspor, Süper Lig tarihindeki aynı skorla en uzun beraberlik serisine son verdi.

Süper Lig’de oynadığı son 7 deplasman maçında 1 beraberlik 6 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a 2-1 kaybederek Süper Lig'deki en uzun galibiyet hasretini tekrarlamış oldu.

Karşılaşma sonrasında Sivasspor puanını 34'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor ise 16 puanda kaldı.

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