Yeni Malatyaspor korku tünelinde

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, hızlı bir düşüş sürecinin ardından 26. hafta sonunda düşme hattına ortak oldu. Büyük bir çöküş yaşayan Doğu ekibi, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar arka arkaya 11 maçta galip gelemeyerek kötü gidişatına son veremedi.

Malatya temsilcisi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan ekleyebildi.