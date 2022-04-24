Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde son sırada bulunan ve küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, sahasında ikincilik mücadelesi veren Konyaspor 'u konuk edecek. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Konya ekibi sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe 'yi takibini sürdürmek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise sahasında galibiyet hasretini dindirme peşinde.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 4-1'le geçen İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, ligde 61 puanla 3. sırada bulunuyor. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 20 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda 24 Nisan (Bugün) saat 16:00'da oynanacak olan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek, Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maç ile ilgili detaylar ve mücadelenin canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...

Yeni Malatyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: A.Samed, Mustafa, Awuku, Barış, Hafez, Azubuike, Donsah, Kenan, Dicko, Rahman, Tetteh

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Sitya, Amir, Soner, Oğulcan, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi



