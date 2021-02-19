Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkartamayan Yeni Malatyaspor 25. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 30 puanla 10. sırada bulunan Malatyaspor sahasında rakibini yenerek kazanamama serisini bozmak istiyor. İlhat Palut yönetiminde geçen hafta Denizlispor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak zorlu müsabaka beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

5 haftadır galibiyete hasret kalan Malatyaspor sahasında oynayacağı maçta mutlak üç puan hedefliyor. Ev sahibi ekipte kritik müsabaka öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor topladığı 30 puan ile onuncu sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor galibiyeti ile moral bulan İttifak Holding Konyaspor ise yükselişini sürdürmek istiyor..

Konyaspor,zorlu deplasmana sakatlıkları olan Marin Anicic,Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ'dan yoksun çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekip yirmi yedi puan ile on üçüncü sırada bulunuyor.