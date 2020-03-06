BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Yeni Malatyaspor kötü gidişini Konysapor karşısında durdurmak istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet rayacak.

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



