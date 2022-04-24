Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı canlı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde son sırada bulunan ve küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, sahasında ikincilik mücadelesi veren Konyaspor 'u konuk ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Konya ekibi sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe 'yi takibini sürdürmek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise sahasında galibiyet hasretini dindirme peşinde.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 4-1'le geçen İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, ligde 61 puanla 3. sırada bulunuyor. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 20 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

MAÇ BAŞLADI!

3. dakikada Konyaspor, Zymer Bytyqi ile golü buldu ancak pozisyonun öncesinde karar ofsayt.

7. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

19. dakikada Konyaspor'da sarı kart gören Adil Demirbağ, Fatih Karagümrük maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

20. dakikada Yeni Malatyaspor'da Campi, Michalak'a yaptığı faul sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü.

37. dakikada Konyaspor, Ahmed Hassan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.





Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Barış, Tetteh, Donsah, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçı Sarper Barış Saka yönetirken Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Maç ile ilgili detaylar ve mücadelenin canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...