Yeni Malatyaspor - Konyaspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'in 34. hafta mücadelesinde son sırada bulunan ve küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, sahasında ikincilik mücadelesi veren Konyaspor 'u konuk etti.
3. dakikada Konyaspor, Zymer Bytyqi ile golü buldu ancak pozisyonun öncesinde karar ofsayt.
7. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
19. dakikada Konyaspor'da sarı kart gören Adil Demirbağ, Fatih Karagümrük maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
20. dakikada Yeni Malatyaspor'da Campi, Michalak'a yaptığı faul sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü.
37. dakikada Konyaspor, Ahmed Hassan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada, Yeni Malatyaspor, Tetteh'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
59. dakikada Konyaspor, Nejc Skubic'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
63. dakikada Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.