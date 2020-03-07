Yeni Malatyaspor Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 25. haftasında Hikmet Karaman'la yeni bir sayfa açan Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyete hasret olan Konyaspor'u konuk etti.

Konyaspor maça etkili başladı. Henüz 3. dakikada Nejc Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Rijad Bajic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Fabien Farnolle son anda topu çelmeyi başardı.

Maçın 26. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Fofana ceza sahasının önünden şutunu attı, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı şık bir kurtarışla topu uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Konyaspor'un atağında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Bajic vurmak istedi ancak Yeni Malatyasporlu futbolcu Islam Chebake'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi ve faulu yapan Chebake'e direkt kırmızı kart çıkardı.

45+5'te Bajic penaltı atışını kullandı ve skoru 1-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Maçın ikinci yarısının 52. dakikadasında Konyaspor tehlikeli geldi. Guilherme'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Rijad Bajic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak son anda araya giren Karim Hafez'e çarparak geri geldi.

65. dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan tehlikeli geldi. Gökhan Töre, sağ kanattan koşu yapan Fofana'ya pasını attı. Fofana ceza sahasına girip penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Bifouma'ya pasını gönderdi. Bifouma net pozisyonda topu kalecinin üzerine vurdu ve net pozisyonu değerlendiremedi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde 10 kişi mücadelesine devam eden Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabien Farnolle'ün yanından ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın 88. dakikasında Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı savunma arkasına gönderilen topa rakip takımdan önce müdahale etmek istedi ancak ceza sahası dışında eliyle müdahale ettiği için Cüneyt Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Serkan, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor, evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.