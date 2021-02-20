Yeni Malatyaspor - Konyaspor canlı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkartamayan Yeni Malatyaspor 25. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. 30 puanla 10. sırada bulunan Malatyaspor sahasında rakibini yenerek kazanamama serisini bozmak istiyor. İlhat Palut yönetiminde geçen hafta Denizlispor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI

Umut Bulut rekor kırdı! Tecrübeli golcü Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Tam 504 maç! Rekorun eski sahibi, efsane orta saha Oğuz Çetin'di.

Karşılaşmanın ilk 11'leri

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Kubilay, Acquah, Adem, Tetteh, Zeki, Umut Bulut

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Cikalleshi, Miya, Kravets

5 haftadır galibiyete hasret kalan Malatyaspor sahasında oynayacağı maçta mutlak üç puan hedefliyor. Ev sahibi ekipte kritik müsabaka öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor topladığı 30 puan ile onuncu sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor galibiyeti ile moral bulan İttifak Holding Konyaspor ise yükselişini sürdürmek istiyor..

Konyaspor,zorlu deplasmana sakatlıkları olan Marin Anicic,Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ'dan yoksun çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekip yirmi yedi puan ile on üçüncü sırada bulunuyor.