Devre arası transferinin hareketli takımlarından Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Sadık Çiftpınar'ı gönderdikten sonra takımdan bir isimle daha yollarını ayırdı.
Takımın golcü futbolcusu Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu.
Malatyaspor, Boutaib'in transferini şu ifadelerle duyurdu:
Oyuncumuz Khalid Boutaib, Mısır’ın Zamalek takımıyla anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Khalid Boutaib’e teşekkür ediyor futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.
Zamalek'in, bu transfer için Yeni Malatyaspor'a 1.5 milyon euro ödedi.
https://twitter.com/YMSkulubu/status/1081997885787590656