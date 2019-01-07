Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib'in Zamalek'e transfer olduğunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, golcü futbolcusu Khalid Boutaib'in Mısır'ın Zamalek takımına transfer olduğunu açıkladı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 11:22
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Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib'in Zamalek'e transfer olduğunu açıkladı

Devre arası transferinin hareketli takımlarından Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Sadık Çiftpınar'ı gönderdikten sonra takımdan bir isimle daha yollarını ayırdı.

Takımın golcü futbolcusu Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu.

Malatyaspor, Boutaib'in transferini şu ifadelerle duyurdu:

Oyuncumuz Khalid Boutaib, Mısır’ın Zamalek takımıyla anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Khalid Boutaib’e teşekkür ediyor futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.

Zamalek'in, bu transfer için Yeni Malatyaspor'a 1.5 milyon euro ödedi.

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