Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u ağırlayacak

23 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Kayserispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçtan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig 'de 7 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip, Kayserispor maçını kazanarak hem kötü istatistiğine son vermek hem de yoluna moralli devam etmek istiyor. İki ekibin daha önce aralarında oynadıkları 8 maçın 3’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken 2’sini Kayserispor kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren Kaplanlar'da, sarı kart cezası bulunan Karim Hafez, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İHA