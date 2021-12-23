7 maçtır galibiyete hasret kalan ve 14 puanla 19. sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Küme düşme hattında yer alan Sumudica yönetimindeki Malatya temsilcisi, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişata son vermek ve bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 20 puanla 15. basamakta bulunan Kayseri ekibi ise evine galibiyetle dönüp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ev sahibinde Hafez kart cezası, Bwalya ve Nuri Fatih de sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Konuk takımda tek eksik sakatlığı devam eden Mensah.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Adem, Chouiar, Tetteh

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, İbrahim, Emrah, Thiam, İlhan