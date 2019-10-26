Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Geçen hafta Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Yeni Malatyaspor bu seriyi devam ettirmek istiyor. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila, Hasan Hüseyin, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut

Geride kalan 8 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-siyahlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.