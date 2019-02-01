32 puan ile ligde 3. sırada yer alan Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ev sahibinde Adem Büyük cezalı. Yeni transfer Kamara’nın 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Kayserispor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı. Bilal ise ciddi sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay yok. Hikmet Karaman’ın ekibinde Sakıb ve Oğuzhan sakat, Mensah ise cezalı.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Varela, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, 6. Kategori 10 TL, Misafir 13 TL olarak açıklandı.

Süper Lig’de geride kalan 19 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Malatya temsilcisi, kendi saha ve seyircisi önünde 21 puanla 13. sırada yer alan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Rahman Buğra Çağıran ve Yiğithan Güveli’nin bu maçta forma giymesi beklenmezken, orta saha oyuncusu Adem Büyük ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Sakıb ve Bilal ile kart cezalısı Mensah, forma giyemeyecekler.