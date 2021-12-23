Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı (CANLI)

7 maçtır galibiyete hasret kalan ve 14 puanla 19. sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Küme düşme hattında yer alan Sumudica yönetimindeki Malatya temsilcisi, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişata son vermek ve bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 20 puanla 15. basamakta bulunan Kayseri ekibi ise evine galibiyetle dönüp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Ev sahibi Malatyaspor'un 44 numaralı futbolcusu Mounir Chouiar, ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı güzel vuruşla Lung'u mağlup etti ve takımını 25. dakikada öne geçirdi: 1-0.

GOL | Malatyaspor, Kayserispor savunmasının hatasını iyi değerlendirdi. Mounir, rakip yarı alanda topu kaptı, hızlı ilerleyerek topu Adem Büyük ile buluşturdu. Usta forvet hata yapmadı ve takımını 36. dakikada 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouair, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Thiam, Gökhan