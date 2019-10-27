Yeni Malatyaspor-Kayserispor maç sonucu: 4-0

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı Siyahlılar, dokuzuncu haftada kendi sahalarında ağırladıkları Kayserispor'u Mitchell Donald, Adis Jahovic ve Thievy Bifouma ve Silviu Lung'un (kendi kalesine) golleriyle 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Karşılaşmada gol perdesi 14'üncü dakikada açıldı. Afriyie Acquah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Donald, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirirken devre arasına da bu skorla gidildi. Dakikalar 75'i gösterirken Ben Rienstra, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verirken beyaz noktaya gelen Jahovic farkı ikiye çıkaran golü attı.

İlk golün asistini yapan Acquah, 86'nci dakikada bu kez de Bifouma'ya asist yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada topu filelerle buluşturan Kongolu golcü, böylelikle skoru 3-0'a taşıdı. Müsabakada son söz ise 90'ıncı dakikada söylendi. Rienstra'nın geri pasında topu ıskalayan kaleci Silviu Lung, topu filelerinde gördü ve maçta 4-0'lık skorla sona erdi. Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Malatyaspor, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken Kayserispor ise 4 puanda kalarak bu haftayı da ligin son sırasında tamamladı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Deniz Caner Özaral

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Robin, Mustafa, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald (Dk.82 Murat), Fofana (Dk.63 Bifouma), Chebake, Guilherme (Dk.73 Gökhan Töre), Sakıb

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung- Benoıt, Bilal (Dk.57 Ziya), Hasan, Umut, Pedro, Lopes, Karahan, Rıenstra, Mensah, Şamil (Dk.85 Madiba)

GOLLER: Dk.13 Donald, Dk.77 Jahovic (P), Dk.86 Bifouma (Yeni Malatyaspor), Dk.89 Lung (K.K.) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Fofana (Yeni Malatyaspor) Hasan, Pedro, Rıenstra (Kayserispor)

Maçtan Dakikalar