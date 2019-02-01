Yeni Malatyaspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma başladı.

13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery’nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada Bifouma’nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarıda her iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretmesine karşın golü bulamadı ve mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

11'ler

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut, Kravets

Yeni Malatyaspor: Fabian, Issam, Mina, Murat, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Bifouma, Ömer Şişmanoğlu

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, 6. Kategori 10 TL, Misafir 13 TL olarak açıklandı.

Süper Lig’de geride kalan 19 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Malatya temsilcisi, kendi saha ve seyircisi önünde 21 puanla 13. sırada yer alan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Rahman Buğra Çağıran ve Yiğithan Güveli’nin bu maçta forma giymesi beklenmezken, orta saha oyuncusu Adem Büyük ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Sakıb ve Bilal ile kart cezalısı Mensah, forma giyemeyecekler.