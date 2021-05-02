Yeni Malatyaspor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Alt sıraları yakından ilgindiren karşılaşmada iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Malatyaspor haftaya 40 puanla 14. sırada girdi. Kayserispor ise 38 puanla 17. basamakta haftaya başladı. Sivasspor mağlubiyetiyle yıkılan İrfan Buz'un ekibi, Kayserispor engelini aşıp nefes almak istiyor. Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor'u 6-3'le geçen konuk ekip ise evine 3 puanla dönmeyi ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Yeni Malatyaspor'da karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Kayserispor'da kart cezalısı Muhar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gustavo, Ömer, Uğur ve Lopes, Malatya deplasmanında olmayacak isimler.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı

Dakika 40 GOL: Kayserispor İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ani gelişen Kayserispor atağında Besard Sabovic'in sağ kanattan taptığı ortaya ceza sahası içerisinde sert ve düzgün bir şekilde vuran İlhan Parlak takımını öne geçirdi.

Dakika 45: İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta top direkten dışarı çıktı.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Sabovic, Attamah, Lennon, Henrique Avramovski, İlhan Parlak.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.