Tam 87 gün aranın ardından başlayan Süper Lig bugün birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Ligde son 11 maçını kazanamayan ve averajla ateş hattının bir basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, erteleme sonrasındaki ilk sınavını kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ateş hattından çıktılar Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa ise ligin erteleme süresi öncesinde çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattından çıkan Lacivert- Beyazlılar da yeni dönemde kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. İki takımda da tek hedef galip gelerek, tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaşmak.

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligin alt sıralarında yer alan Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Kritik sınav beINSPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Robin Yalçın, Bifouma, Donald, Gökhan, Umut

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Sarljia, Meriah, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

Yeni Malatya'da son dakika

Ev sahibi ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, tek eksik Eren Tozlu olarak göze çarpıyor. Çapraz bağları yırtılan başarılı oyuncu uzun bir süredir takımdan ayrı kaldı. Sarı-Kırmızılılar'da Erkan Kaş, Hafez ile Robin Yalçın da kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda gelecek hafta Göztepe karşısında süre alamayacaklar.

Kasımpaşa'da son dakika

Kasımpaşa'da tek eksik David Pavelka. Çek oyuncu diz kapağındaki çatlak nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek. Fatih Öztürk ile Mickael Tirpan sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu da bu akşam kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde görev yapamayacak.











