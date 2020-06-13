Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
Ligin alt sıralarına damga vuracak randevu... Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 11 maçtır galibiyete hasret kalan Sarı-Kırmızılılar yeni bir başlangıç yapmak isterken, Paşa da kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.
Tam 87 gün aranın ardından başlayan Süper Lig bugün birbirinden önemli maçlara sahne oluyor. Ligde son 11 maçını kazanamayan ve averajla ateş hattının bir basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, erteleme sonrasındaki ilk sınavını kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ateş hattından çıktılar Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa ise ligin erteleme süresi öncesinde çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattından çıkan Lacivert-Beyazlılar da yeni dönemde kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. İki takımda da tek hedef galip gelerek, tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaşmak.
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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Ligin alt sıralarında yer alan Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa saat 21.00'de kozlarını paylaşıyor. Kritik sınav beINSPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.