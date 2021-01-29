Ligde ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Zorlu maç öncesinde ev sahibinde Ertaç Özbir, Chebake ve Tetteh takımını yalnız bırakacak. İstanbul temsilcisinde ise Zukanovic, Jorquera, Biglia ve Hedenstad sakatlığı nedeniyle yok.

Yeni Malatyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Karagümrük muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Hadebe, Wallace, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Lukoki, Adem, Kubilay, Umut

Karagümrük: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Bertolacci, Ndiaye, Castro, Borini, Ndao, Mevlüt

Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Karim Hafez'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Kart cezalısı durumundaki forvet Benjamin Tetteh ile savunma oyuncusu Issam Chebake de sahada yer alamayacak.

Ligin ilk yarısında çıktığı 20 karşılaşmadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor, karşılaşma öncesi 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'ün ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle beraber 30 puanı bulunuyor. İstanbul temsilcisi, Yeni Malatyaspor'un 1 basamak üstünde 8. sırada bulunuyor.