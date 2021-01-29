Yeni Malatyaspor - Karagümrük canlı

Ligde ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir, Chebake ve Tetteh takımını yalnız bırakacak. Karagümrük'te ise Zukanovic, Jorquera, Biglia ve Hedenstad sakatlıkları nedeniyle yoklar.

YENİ MALATYASPOR - KARAGÜMRÜK CANLI

Maç başladı.

GOL İPTAL | Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında 7. dakikada Borini'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında Karagümrük'ün golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Yeni Malatyaspor - Karagümrük ilk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Umut, Lukoki, Wallace, Hadebe, Semih, Youssouf, Zeki, Kubilay, Adem

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Borini, Ndao, Ndiaye, Balkovec, Campi, Bertolacci

Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Karim Hafez'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Kart cezalısı durumundaki forvet Benjamin Tetteh ile savunma oyuncusu Issam Chebake de sahada yer alamayacak.

Ligin ilk yarısında çıktığı 20 karşılaşmadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor, karşılaşma öncesi 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'ün ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle beraber 30 puanı bulunuyor. İstanbul temsilcisi, Yeni Malatyaspor'un 1 basamak üstünde 8. sırada bulunuyor.