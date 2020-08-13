Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı oyuncusu Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı. Sarı Kırmızı ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli ile anlaşmaya varmıştır.'' denildi.
Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde 22 yaşındaki forvet oyuncusu, kendisini 2+1 yıllığına Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Daha önce Vedat Muriç'i Türkiye'ye getiren Raman Kice'nin Jetmir Topalli transferinde başrol oynadığı öğrenildi.