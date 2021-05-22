Yeni Malatyaspor, Lens ile görüşüyor

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Jermain Lens, Yeni Malatyaspor’un gündeminde. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in Lens’in menajeri ile görüştüğü, ancak Beşiktaş'taki yüksek maaşının sorun olduğu öğrenildi. Taraflar maaş konusunda anlaştığı takdirde Lens’in Yeni Malatyaspor’a geleceği, teknik direktör irfan Buz’un da Hollandalı yıldızı istediği öğrenildi. Yeni Malatyaspor'un, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde oynayan 2 futbolcuyla da temasa geçtiği öğrenildi.

Denizlispor'dan ayrılan Sagal ile de görüşüldü

Yeni Malatyaspor, Denizlispor'dan ayrılan Sagal ile de görüştü. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Denizli ekibinden ayrılan Sagal ile bir görüşme yaptı. Bonservisi elinde olan Sagal ile anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Kaynak: Yeni Malatya