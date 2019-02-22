Yeni Malatyaspor, İstanbul Esenler’de store açtı

Malatya’da lisanslı ürün satan mağaza sayısını ikiye çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul’dan da aşırı talep alınca Esenler’e mağaza açma kararı almıştı.

E.Yeni Malatyaspor yönetimi İstanbul Esenler’de resmi satış mağazasını açarak, taraftarların ve Malatyalıların takımlarının ürünlerine kolayca erişimi için önemli bir adım daha attı.

Bir süredir store çalışmalarını sürdüren yönetim, İstanbul’daki mağazasının açılışını yaptı. İlk açılış gününden itibaren Malatyalıların büyük ilgi gösterdiği mağazanın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Resmi satış mağazamız Yeni Malatyaspor Store İstanbul şubemiz, lisanslı ürünlerimizin satışına bugün itibari ile başladı. Mağazamızın resmi açılışını İstanbul’da yaşayan Malatyalı hemşehrilerimiz ile hep birlikte coşkulu bir şekilde yapacağımız tarihi, resmi sitemizden ve tüm sayfalarımızdan duyuracağız” denildi.