Yeni Malatyaspor indirim bekliyor
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da salgın nedeniyle ekonomik yükü hafifletmek için oyuncu maaşlarında indirime gidilmesi konuşuluyor. Futbolcuların yüzde 30 oranında indirimini kabul etmeleri bekleniyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için oyuncu maaşlarında indirime giderken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları ifade edildi. İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi. Futbolcuların yüzde 30 oranında indirimini kabul etmeleri bekleniyor.