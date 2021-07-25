Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ile güç birliği anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güç birliği anlaşmasıyla ilgili şu ifadelere yere verildi:

"Bu anlaşma doğrultusunda kulüplerimizin ortak çalışması, oluşturulacak kaynaklarla futbolda şehrimizin daha iyi noktalara taşınması, Malatya’da var olan amatör kulüplerle daha fazla istişare yapılıp, amatör futbolcu havuzundan maksimum faydalanılması gibi konularda karar alınmıştır. Bu kararın Malatya futbolunun tüm liglerde söz sahibi olması adına önem taşıdığını belirtir, güç birliği anlaşmamızın şehrimize hayırlı olmasını dileriz."