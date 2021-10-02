Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig ’in 8. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Son 4 maçını kaybeden ev sahibi takım Hatayspor'u mağlup ederek milli araya moralli gitmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe maçında kaybeden Hatayspor ise yeniden çıkış arayacak.

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig ’in 7 haftasında 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, Hatayspor’u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Dört haftadır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.



